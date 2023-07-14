İstanbul’un 3 ilçesinde DAEŞ operasyonu: 28 kişi gözaltında

İstanbul’da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyon gerçekleştirildi. Başakşehir, Esenyurt ve Beylikdüzü’ndeki 15 adrese düzenlenen baskınlarda, 28 kişi gözaltına alındı.

İstanbul’un 3 ilçesinde DAEŞ operasyonu: 28 kişi gözaltında
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'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DAEŞ'in faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekiplerce, Başakşehir, Esenyurt ve Beylikdüzü'ndeki 15 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda 28 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alınırken, adreslerdeki aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 172 mermi, 100 bin 600 lira, 77 bin 500 dolar ile bin 610 avro ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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