İstanbul'un barajlarında son durum: Yağışlar da çare olmadı

İstanbul'da son dönemde etkili olan yağışların ardından barajlardaki su seviyesi son 2 haftada hemen hemen aynı kalırken, barajlardaki doluluk oranı yüzde 49.47 oldu. Geçtiğimiz yılın aynı dönemde ise barajlardaki doluluk oranı yüzde 82.75 olarak ölçülmüştü.

İstanbul'un barajlarında son durum: Yağışlar da çare olmadı

Kurak bir kış geçiren 'da barajların doluluk oranı son 2 haftada en fazla 49.66 olurken, bu oran bugün itibariyle yüzde 49.47 olarak kayıtlara geçti.

Geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında ise şimdiki su seviyesinin önceki döneme göre çok daha az olduğu görüldü.

Geçtiğimiz yıl barajlardaki doluluk oranı yüzde 82.75 olarak kayıtlara geçmişti.

Son verilere göre Ömerli Barajı yüzde 79.53 ile doluluk oranı en yüksek baraj olurken, en az su ise yüzde 12.67 ile Pabuçdere Barajı'nda ölçülmüş durumda.

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