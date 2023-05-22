İstanbul'un barajlarında son durum: Yağışlar da çare olmadı

Kurak bir kış geçiren İstanbul'da barajların doluluk oranı son 2 haftada en fazla 49.66 olurken, bu oran bugün itibariyle yüzde 49.47 olarak kayıtlara geçti.



Geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında ise şimdiki su seviyesinin önceki döneme göre çok daha az olduğu görüldü.



Geçtiğimiz yıl barajlardaki doluluk oranı yüzde 82.75 olarak kayıtlara geçmişti.



Son verilere göre Ömerli Barajı yüzde 79.53 ile doluluk oranı en yüksek baraj olurken, en az su ise yüzde 12.67 ile Pabuçdere Barajı'nda ölçülmüş durumda.

