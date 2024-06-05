İstanbul'un bazı ilçelerinde 15 saatlik su kesintisi yapılacak

Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Sultangazi, Bayrampaşa ve Esenler'in bazı mahallelerine terfi merkezindeki yenileme çalışmaları nedeniyle yarın saat 09.00'dan 00.00'a kadar su verilemeyecek.

İstanbul'un bazı ilçelerinde 15 saatlik su kesintisi yapılacak

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Beşyüzevler Terfi Merkezi'nde yenileme çalışması yapılacak.

Çalışmalardan dolayı Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Sultangazi, Bayrampaşa ve Esenler'de bazı mahallelere yarın saat 09.00 ila 00.00 saatleri arasında 15 saat su verilemeyecek.

Kesinti yapılacak mahalleler ise şöyle sıralandı:

"Gaziosmanpaşa ilçesinde Barbaros Hayrettin Paşa, Fevzi Çakmak, Mevlana, Karadeniz, Karayolları, Hürriyet, Kazım Karabekir, Yenimahalle mahalleleri. Eyüpsultan ilçesinde Akşemsettin, Alibeyköy Merkez üst kotları, Çırçır, Karadolap, Yeşilpınar mahalleleri. Sultangazi ilçesinde Cumhuriyet, Esentepe, Gazi, Sultan Çiftliği, Uğur Mumcu, Yunus Emre, Zübeyde Hanım, 50. Yıl, 75. Yıl mahalleleri. Bayrampaşa ilçesinde Kocatepe, Cevat Paşa, Yıldırım Mahallesi'nin bir bölümü. Esenler ilçesinde Oruç Reis Mahallesi'nin bir kısmı."

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Konya'da 42 yaşındaki kadın ölü bulundu: Eşi ve 5 Afgan gözaltında

Konya'da 42 yaşındaki kadın ölü bulundu: Eşi ve 5 Afgan gözaltında

Çanakkale’de iki noktada orman yangını: Biri söndürüldü, diğerine müdahale sürüyor

Çanakkale’de iki noktada orman yangını: Biri söndürüldü, diğerine müdahale sürüyor

Ekrem İmamoğlu Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi

Ekrem İmamoğlu Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı seçimlerinde kayyum gerilimi

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı seçimlerinde kayyum gerilimi

Parktaki süs havuzunda acı ölüm

Parktaki süs havuzunda acı ölüm

Ankara’da bir evde erkek cesedi bulundu: 15 gün önce öldüğü düşünülüyor

Ankara’da bir evde erkek cesedi bulundu: 15 gün önce öldüğü düşünülüyor

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...