İstanbul’un iki ilçesinde 12 saat sürecek su kesintisi

İstanbul’un Kağıthane ve Eyüpsultan ilçelerindeki bazı mahallelerde su kesintisi yaşanacak. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, çarşamba günü yaşanacak kesinti 12 saat sürecek.

İstanbul’un iki ilçesinde 12 saat sürecek su kesintisi

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Su ve Kanalizasyon İdaresi (), Kağıthane ve Eyüpsultan’daki bazı mahallelerde 24 Nisan Çarşamba günü 12 saatlik yaşanacağını duyurdu.

İSKİ’den yapılan açıklamada, Kağıthane-Göktürk-Yeni Havalimanı ana isale hattında gerçekleştirilecek bakım, onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Çarşamba günü saat 10.00-22.00 arasında, Eyüpsultan’da Göktürk merkez, Müthatpaşa, Mimar Sinan ve Çiftalan mahalleleri ile Kağıthane’de Hamidiye Mahallesi’ne su verilemeyeceği kaydedildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...