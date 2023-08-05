İstanbul'un plajları temiz çıktı

"BU ÇALIŞMALAR 15 GÜNDE BİR YÜRÜTÜLÜYOR"

Hüseyin Özyurt, "İlimizde yüzme sezonu öncesinde 96 adet yüzme alanı, yani plaj belirlendi. Bu yüzme alanlarından yüzme sezonu, 15 Haziran ve 15 Eylül arası, 1 Haziran'dan başlamak üzere numuneler alıyoruz. Bu çalışmalar 15 günde bir yürütülüyor. Eylül 15 itibarıyla bu çalışmalar bitiyor. Daha sonra değerlendirmeler yapılıyor. Ve bu değerlendirmelere göre de Bakanlığımız sınıflandırmaları yapıyor." dedi.

"Bugün buradan bir su numunesi aldık. Biz deniz suyundan, yüzme alanı olan bir yerden numune aldık. Bu numuneler soğuk zincir ortamında halk sağlığı laboratuvarlarına ulaştırılıyor." diyen Öztürk, "Bütün numune çalışmaları, diğer sularda olduğu gibi yetkili olan bu laboratuvarlarda analiz ediliyor. Biz numune alırken rüzgarın yönü, deniz suyunun sıcaklığı gibi birtakım parametrelere de bakıyoruz. Ona göre numuneler alınıyor." ifadelerini kullandı.

"SONUÇLAR İNTERNET SAYFASINDAN DA YAYINLANMAKTADIR"

Özyurt, "Bakanlığımız ve müdürlüğümüz merkezinden de koordine edilmektedir. Sonuçlar Sağlık Bakanlığı'nı yüzme.saglik.gov.tr adresinden yayınlanmaktadır. Orada yüzme alanlarının arka planları ve geçmişe yönelik sonuçları da rahatlıkla görülmektedir. Yani yüzme alanının, oradaki sosyal tesislerin geçmişe yönelik durumu neydi falan o tip bilgilere rahatlıkla vatandaş ulaşabilirler. Bugün itibariyle 96 yüzme alanında herhangi bir uygunsuzluk bulunmamaktadır. Şimdi numune sonuçları açıklanır açıklanmaz, hemen sistem üzerinden görüyoruz. Uygunsuz bir durum var ise plajda kirlilik gibi, hemen o yüzme alanını işletmesiyle ya da belediyesiyle hızlı bir iletişime geçerek faaliyeti durduruluyor. Çeşitli tabelalarla birtakım önlemlerle durduruluyor ve hemen takip numarası alınıyor. Takip numunesi uygun çıktığı zaman tekrardan o yüzme alanı hizmete açılıyor." diye konuştu.

