İstanbul'un riskli barajları: Libya'daki felaket barajların dayanıklılığını gündeme getirdi

Olası bir depremde İstanbul'u bekleyen en kötü senaryolardan biri de şehrin içme suyu ihtiyacını sağlayan barajların yıkılması. Aslında bu durum bir senaryonunun da ötesinde çünkü bazı barajların iyi durumda olmadığı bilim insanları tarafından da açıklanmıştı. Son olarak Libya'da selle birlikte iki barajın yıkılması ortaya nasıl bir felaketin çıkacağını net bir şekilde gösterdi. Peki İstanbul'daki hangi barajlar daha tehlikeli ve neler yapılması gerekiyor?

İstanbul'un riskli barajları: Libya'daki felaket barajların dayanıklılığını gündeme getirdi

Libya'nın Derne şehrinde sel ve fırtınayla birlikte iki barajın yıkılması felakete neden oldu. Binlerce kişi kaçacak fırsatı dahi bulamadan şehrin yarısı çamura gömüldü. 

Libya'da yaşanan felaket olası depreminin barajlara etkisini bir kez daha gündeme getirdi. İSKİ Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanı Yasemin Taşçı, İstanbul'daki barajların durumunu ve neler yapılması gerektiğini anlattı. 

HANGİ BARAJLAR DAHA TEHLİKELİ?

Yasemin Taşçı, "Büyükçekmece, Alibeyköy ve Ömerli daha tehlikeli. Bunlardaki güçlendirme çalışmalarına DSİ tarafından devam ediliyor. Pabuçdere ve Kazandere barajlarımızda da iyileştirme alternatiflerimiz hazırlandı. Bu barajların bir kısmı DSİ mülkiyetinde bir kısmı idaremiz mülyiketinde. İdaremizle DSİ arasında protokol imzalanarak alınması gereken güçlendirme proje çalışmaları başlatıldı." dedi. 

Şu anda kuraklık nedeniyle su miktarı az bulunan ve olası bir depremde önündeki duvarın yıkılması halinde suyun doğrudna yereleşim yerlerine gideceği Alibeyköy barajıyla ilgili de konuşan Taşçı, "Yaklaşık bir buçuk iki saatlik taşın senaryosuyla baraj gövdesinin yıkılması durumunda taşkın haritaları belirlendi. Büyükçekmecede baraj gödesinin yıkılması denizle bağlantılı olduğu için çok sıkıntılı değil ama Alibeyköyde yerleşim yerlerinde taşkın riski var. insna kaybı, can kaybı, mal kaybı bunun çok ciddi ekonomik boyutu da var. Yani bu bölgelerde yaşayanlar açısından risk daha yüksek?" diye konuştu. 

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