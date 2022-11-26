İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi: Zeytinburnu, Bakırköy, Başakşehir, Çekmeköy... Sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 26 Kasım planlı kesinti programıyla su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri paylaştı. Programa göre, Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelere su verilemeyecek. Su kesintisinden etkilenen vatandaşlar, arıza çalışmalarının biteceği tarihi ve saati merak ediyor. Peki, sular ne zaman gelecek?

İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi: Zeytinburnu, Bakırköy, Başakşehir, Çekmeköy... Sular ne zaman gelecek?

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelere su verilemiyor. Şebeke hattı arızası ve bakım-onarım çalışmaları nedeniyle su verilemeyecek ilçeler tarafından paylaşıldı. Planlı su kesintisi programına göre, Zeytinburnu, Çekmeköy, Bakırköy, Başakşehir, Küçükçekmece, Maltepe'nin bazı ilçelerinde su kesintileri meydana gelecek.

İSKİ PROGRAMI

İSKİ'den yapılan açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi.

İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi: Zeytinburnu, Bakırköy, Başakşehir, Çekmeköy... Sular ne zaman gelecek? - 1
İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi: Zeytinburnu, Bakırköy, Başakşehir, Çekmeköy... Sular ne zaman gelecek? - 2
İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi: Zeytinburnu, Bakırköy, Başakşehir, Çekmeköy... Sular ne zaman gelecek? - 3
İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi: Zeytinburnu, Bakırköy, Başakşehir, Çekmeköy... Sular ne zaman gelecek? - 4
İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi: Zeytinburnu, Bakırköy, Başakşehir, Çekmeköy... Sular ne zaman gelecek? - 5
İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi: Zeytinburnu, Bakırköy, Başakşehir, Çekmeköy... Sular ne zaman gelecek? - 6

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