İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi: Zeytinburnu, Bakırköy, Başakşehir, Çekmeköy... Sular ne zaman gelecek?

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelere su verilemiyor. Şebeke hattı arızası ve bakım-onarım çalışmaları nedeniyle su verilemeyecek ilçeler İSKİ tarafından paylaşıldı. Planlı su kesintisi programına göre, Zeytinburnu, Çekmeköy, Bakırköy, Başakşehir, Küçükçekmece, Maltepe'nin bazı ilçelerinde su kesintileri meydana gelecek.

İSKİ SU KESİNTİSİ PROGRAMI



İSKİ'den yapılan açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi.