İstanbul Yassıada açıklarında iki gemi çarpıştı

Kazada can kaybı, yaralanma ve denizde kirlilik meydana gelmezken gemilerde hasar oluştu. Gemiler Ahırkapı'ya demirledi.



Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nde yapılan açıklamada, "Yassıada güneyi açıklarında çatışan Patrıa Seaways isimli 154 metre boyundaki Ro-Ro gemisi ve Yasa Pıoneer isimli 229 metre boyundaki kuru yük gemisi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda ve Kılavuz Kaptanlarımızın refakatinde Ahırkapı’ya emniyetle demirledi" ifadeleri kullanıldı.