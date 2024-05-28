İstek parça cinayetine müebbet hapis talebi

İstanbul Kadıköy’de istediği şarkıyı çalmayan müzisyen Cihan Aymaz’ı bıçaklayarak öldüren Mehmet Caymaz’ın müebbet hapisle cezalandırılmasını istendi. Sanık Caymaz savunmasında, “Kendimi korumak için bıçağı çektim." dedi.

İstek parça cinayetine müebbet hapis talebi
İstek parça cinayetinin sanığından nefsi müdafaa savunması

İstek parça cinayetinin sanığından nefsi müdafaa savunması

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Kadıköy’de istek şarkı cinayeti davasında mütalaa verildi

Tutuklu sanık Mehmet Caymaz’ın yargılanmasına devam edildi. Anadolu 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Caymaz, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

SAVCI MÜEBBET HAPİS İSTEDİ

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, maktulün Kadıköy iskelesinde müzik yaptığı sırada sanığın gelip elindeki içki şişesini bırakarak maktule bağırıp ondan şarkı çalmasını istediğini ve tarafların kısa süre sözlü diyaloğa girdiğini, sanığın yanında taşıdığı çakıyı çıkararak hedef alıp önce boyun kısmına sonrasında ise göğüs bölgesine savurup maktulü yaraladığını ve denize ittirdiğini belirtti.

İstek parça cinayetine müebbet hapis talebi - 1

Sanığın da maktulün arkasından denize atlayıp sanığı kıyıya çektiğinin kaydedildiği mütalaada, Cihan Aymaz’ın hastanede vefat ettiği ve sanığın savunmalarına itibar edilemediği vurgulanarak sanık Mehmet Caymaz'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

"KENDİMİ KORUMAK İÇİN BIÇAĞI ÇEKTİM"

Esasa ilişkin savunma yapan sanık Mehmet Caymaz, “Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Mütalaaya katılmıyorum. Kendimi korumak için bıçağı çektim. Buna rağmen maktule saldırmadım, durdum. Bu husus kamera kayıtlarında görülmektedir. Maktul bana ‘seni var ya’ deyip bana doğru hamle yapınca ben bıçağı savurdum. Daha sonra kendisini kurtarmak için canımı hiçe sayarak denize atladım. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim.” dedi.

Mahkeme, sanık Mehmet Caymaz’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanık avukatına esas hakkındaki savunmalarını sunmak üzere süre veren mahkeme duruşmayı erteledi.

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