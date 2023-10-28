İstiklal Caddesi'ne asılan Türk bayraklarına zarar veren kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin Tomtom Mahallesi İstiklal Caddesi'ne asılan Türk bayraklarına zarar verdiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Ekipler, incelemelerde Tük bayraklarına Ü.B'nin (33) zarar verdiğini tespit etti.



Polis ekiplerince Ü.B'ye gözaltı işlemi yapıldığı sırada, olay yerine gelerek polise saldırıp engel olmaya çalışan G.Ö. de (44) yakalandı.



Şüpheli Ü.B'nin gözaltı işlemi sırasında da devlet büyüklerine hakarette bulunduğu öğrenildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ü.B. ile G.Ö. adliyeye sevk edildi.

