İstiklal'deki bombalı saldırı davasında karar 26 Nisan'da açıklanacak

İstanbul'da Taksim İstiklal Caddesi'nde, 6 kişinin öldüğü, 99 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısına ilişkin dava devam ediyor.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, aralarında bombayı bırakan Ahlam Albashır'ın da bulunduğu 6 tutuklu sanık ile avukatları katıldı. Bazı tutuklu sanıklar ile olayda hayatını kaybedenlerin yakınları ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.



Mütalaaya karşı savunması sorulan tutuklu sanık Albashır, söyleyecek bir şeyinin olmadığını belirtti.



Duruşmada, bir kısım sanıklar ile avukatlarının da savunması alındı. Sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyip tahliye ve beraat talebini iletti.

TUTUKLULUK HALLERİNE DEVAM



Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Albashır'ın da aralarında bulunduğu 10 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.



Firari 10 sanık hakkındaki yakalama emrinin infazının beklenmesini, sanık Bilal el-Hacmaus'un gıyabındaki tutukluluk halinin devamını kararlaştıran heyet, bazı taraf avukatlarının sunduğu mazeret dilekçelerini kabul etti.

KARAR 26 NİSAN'DA AÇIKLANACAK



Heyet, davayı karara bağlamak üzere duruşmayı 26 Nisan Cuma gününe erteledi.

