İstiklal'deki bombalı saldırı davasında karar 26 Nisan'da açıklanacak

İstanbul'da Taksim İstiklal Caddesi'nde, 6 kişinin öldüğü, 99 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısına ilişkin dava devam ediyor.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, aralarında bombayı bırakan Ahlam Albashır'ın da bulunduğu 6 tutuklu sanık ile avukatları katıldı. Bazı tutuklu sanıklar ile olayda hayatını kaybedenlerin yakınları ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.
Mütalaaya karşı savunması sorulan tutuklu sanık Albashır, söyleyecek bir şeyinin olmadığını belirtti.
Duruşmada, bir kısım sanıklar ile avukatlarının da savunması alındı. Sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyip tahliye ve beraat talebini iletti.
TUTUKLULUK HALLERİNE DEVAM
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Albashır'ın da aralarında bulunduğu 10 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Firari 10 sanık hakkındaki yakalama emrinin infazının beklenmesini, sanık Bilal el-Hacmaus'un gıyabındaki tutukluluk halinin devamını kararlaştıran heyet, bazı taraf avukatlarının sunduğu mazeret dilekçelerini kabul etti.
KARAR 26 NİSAN'DA AÇIKLANACAK
Heyet, davayı karara bağlamak üzere duruşmayı 26 Nisan Cuma gününe erteledi.
İSTENEN CEZALAR
Cumhuriyet savcısı, 12 Şubat'taki duruşmada açıkladığı esas hakkındaki mütalaasında ise saldırının faili Ahlam Albashır'ın, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar, "tasarlayarak bombalama suretiyle çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürme" suçundan 5 kez ağırlaştırılmış müebbet, 99 kişiye karşı "tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 1930 yıldan 2 bin 970 yıla kadar ve "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi" suçundan da 12 yıldan 24 yıla kadar olmak üzere 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1949 yıl 6 aydan 3 bin 9 yıla kadar hapsini istedi.
Mütalaada, 20 sanığın "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma", "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "tasarlayarak bombalama suretiyle çocuğa karşı adam öldürme", "tasarlayarak bombalama suretiyle adam öldürme", "tasarlayarak bombalama suretiyle adam öldürmeye teşebbüs etme", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" ile "göçmen kaçakçılığı" suçlarından cezalandırılmasını talep edildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığının yaptığı araştırmayla bombalı saldırı eylemini organize edip talimatını veren örgütün sözde yönetim kadrosundaki Cemil Bayık, Hülya Oran, Sabri Ok, Ferhat Abdi Şahin, Layika Gültekin, Bilal el-Hacmaos, Velid Halil, Fehman Hüseyin ve Saliha Bişkin dosyalarının tefrik edilmesi talep edilen mütalaada, sanıklar Zekariya Muhammed Şemmuni, Mahmud Haso, Messut Hesso, Muhammed Şiho ve Salih Carkes'in ise üzerine atılı suçlardan beraatine karar verilmesi yönünde görüş bildirildi.
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