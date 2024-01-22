İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davasında 3 sanığa tahliye

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 tarihinde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin yaralandığı terör saldırısında bomba düzeneğini bırakan Ahlam Albashır'ın arasında bulunduğu 18'i tutuklu 36 sanığın yargılandığı davada 3 sanığın tahliyesine karar verildi.

Davada tutuklu sayısı 15'e düştü. Bir önceki duruşmada ise 6 sanık tahliye edilmişti.

CEZA İSTEMLERİ

Bombayı bırakan Ahlam Albashır’ın "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "tasarlayarak bombalama suretiyle çocuğa karşı kasten öldürme", “tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürme", 99 kişiye karşı "tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ve “tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi" suçlarından toplam 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 949 yıl 6 aydan 3 bin 9 yıla kadar hapsi istendi.



Aralarında firari sanık örgüt elebaşlarından Cemil Bayık'ın da aralarında bulunduğu diğer şüphelilerin de 7’şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 938 yıldan 3 bin 16 yıl 6 aya kadar hapisleri talep edildi.



İDDİANAME



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, 13 Kasım 2022 tarihinde Taksim İstiklal Caddesi üzerinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye uzantısı YPG/PYD/SDG tarafından planlanıp gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu olay yerinde bulunan çocuk yaştaki Ecrin Meydan, babası Yusuf Meydan, Adem Topkara ile eşi Mukaddes Elif Topkara, Arzu Özsoy ile kızı Yağmur Uçar'ın vefat ettikleri, 99 kişinin yaralandığı ve birçok iş yerinin maddi hasara uğradığı belirtildi.



Şüpheliler Ahlam Albashır ve Bilal Elhacmaos'ın örgütsel iş bölümü sonucu irtibat kurarak fikir ve eylem birliği içinde hareket eden Yasir Al Korali, Ahmad Haj Hasan, Hasan Ali, Fatma Berkel, Ferhat Habeş, Rama El Taha, Ahmed Carkes, Ammar Jarkas, Bakar Carkes, Hadir Carkes, Hatice El Kurdi, Salih Carkas, Mahmut Haso, Mesut Hesso, Muhammed Şiho, Zekariya Muhammed Şemnuni, Hüseyin Güneş, Muhap Ammari, Mahmud El Abid, Mahmud El Yusuf, Hasan Aburas, Süleyman Güder, Tareq Alkhatıp, Ahmed Aljah Mwas ve Hazni Gölge'nin içinde bulunduğu toplam 26 şüphelinin tutuklandığı anlatıldı.