İstiklal'deki terör saldırısında yaralanan 81 kişiden 68’i taburcu oldu

İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıda 81 kişiden 68'inin taburcu edildiği bildirildi. 81 yaralıdan 13’ünün tedavisinin halen devam ettiğini belirten Sağlık Bakanı Koca, serviste olan 11 yaralıdan 8’inin durumunun orta, 3’ünün ise durumunun iyi olduğu bilgisini paylaştı.

İstiklal'deki terör saldırısında yaralanan 81 kişiden 68’i taburcu oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda, yaralananların sağlık durumları hakkında son durumu paylaştı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "81 yaralıdan 13’ünün tedavisi halen devam ediyor. Durumları ağır olan 2 yaralı yoğun bakımda. Serviste olan 11 yaralıdan 8’inin durumu orta, 3’ünün durumu iyi. Sizlere iyi haberler vermek için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da saldırıda yaralanan 81 kişiden 68'inin taburcu edildiğini duyurdu.

Vali Yerlikaya, paylaşımında, "İstiklal Caddesi’ndeki saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 68'i taburcu oldu. 11 hastamızın serviste, 2 hastamızın da yoğun bakımda tedavileri sürüyor. Tedavileri devam eden hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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