İstismarcı babaya verilen cezaya bozma

İzmir’de kızlarına cinsel istismar ettiği gerekçesiyle Serkan E. isimli kişiye verilen ceza, istinaf mahkemesi tarafından bozuldu.



Olay, 7 Eylül 2021 günü saat 02.00 sıralarında, Konak’ta meydana geldi.



İddiaya göre, Serkan E. 11 yıl önce büyük kızı E.B’ye yaklaşık 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulundu.



Serkan E, başka suçtan cezaevine girince E.B. de durumu annesine anlattı.



Kızına inanmayan anne Asya D, onu önce kadın doğum uzmanına ardından psikiyatriste götürdü.



Tedavi gören ve ilaç kullanan E.B, bir süre sonra kaçarak evlilik yaptı ve evden uzaklaştı.



Tahliye olduktan sonra eve dönen Serkan E, bu kez küçük kızı S.E’ye istismarda bulundu.



S.E. de durumu anlatınca Asya D, kızının üzerine ses kayıt cihazı yerleştirdi.



Bir hafta sonra kayıtları dinleyen ve cinsel istismarı öğrenen Asya D, boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı Serkan E’yi tabancayla yaraladı.



Gözaltına alınan Asya D, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Serkan E. de tutuklandı.



KARAR İSTİNAFA GİTTİ



Olayla ilgili hazırlanan iddianamede Serkan E. hakkında, 2 kızı için ayrı ayrı çocuğun cinsel istismarı ve hakaret suçlarından toplam 67,5 yıl hapis; Asya D. için ise 23 yıl hapis cezası istendi.



İzmir 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanıklar yargılanmaya başlandı.



Eylül 2022’de görülen davada Asya D, tahliye edildi.



Geçen yıl mayıs ayında ise davada karar çıktı. Tutuklu sanık Serkan E’ye 40 yıl 6 ay, tutuksuz sanık Asya D’ye ise 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası verildi.



Sanıkların avukatları, cezaların fazla olduğu gerekçesiyle kararı istinafa götürdü.



Savcı da sanık Serkan E'nin cezasını az bulup ayrıca istinafa gitti.



“ANNEYE FAZLA CEZA VERİLDİ”



İlk derece mahkemesinin kararı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi tarafından görüşüldü.



Mahkeme, Asya D. hakkında ilk derece mahkemesince verilen cezayı değerlendirdi.



Dosya kapsamındaki delilere göre haksız tahrik nedeni kabul edilen Serkan E’den kaynaklanan eylemlerin niteliği nazara alınarak Asya D’nin cezasında üst sınıra bir miktar daha yakın oranda indirim yapılması gerekirken, daha az indirim yapılarak fazla ceza belirlendiğine dikkat çekildi.



Sanık Serkan E. hakkında ise mağdur E.B’ye yönelik cinsel istismar suçundan mahkumiyet hükmünde alt sınırdan ceza tayin edildiğinin hükümde belirtildiği, suç tarihi tespitine göre ilgili yasanın 2016’da yürürlüğü girdiği, bu nedenle yürürlüğe giren yasal düzenlemenin uygulanmasıyla hatalı uygulama yapıldığının anlaşıldığına yer verildi.



Üst mahkeme Serkan E’ye S.E. ve E.B. için verilen cezaların kızların yaşı gözetilmemesi nedeniyle yanlış verildiğini, kızların suç tarihindeki yaşının tespit edilmesi gerektiğini gerekçe gösterdi.



Serkan E’ye hakaret suçundan verilen beraat, hakaret suçunun oluştuğunun açık olması nedeniyle bozuldu.



Ayrıca Serkan E’ye eksik ceza tayin edildiği anlaşılan dosyada, ruhsatsız ateşli silah bulundurma suçundan ayrıca ceza tayin edilmesi istendi.



Bunun yanında Serkan E’nin çocuklarına yönelik cinsel istismar eylemlerinde tehdit, korkutma ve darp eylemlerinin sabit olduğuna bu nedenle cezada artırım nedeninin oluştuğu ancak yerinde olmayan gerekçelerle sanık hakkında, “Çocuklara karşı cebir veya tehditle ya da silah kullanmak suretiyle gerçekleştirilmesi halinde ceza yarı oranında artırılır” maddesi uygulanmayarak her iki hükümde de sanığa eksik ceza tayin edildiğine yer verildi.



Üst mahkeme, ortaya koyduğu hukuka aykırılıkları gerekçesinde belirtip, hükmün bozulmasına karar verdi.



Dosyanın yeniden incelenmek üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine oy birliğiyle karar verdi.