İsveç'in NATO üyeliği komisyonda

İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasına ilişkin düzenleme 26 Aralık Salı günü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda görüşülecek.



TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasıyla teklif haline getirilen protokol 25 Ekim'de TBMM Dışişleri Komisyonu'na havale edilmişti.



İsveç'in NATO üyeliği konusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki son görüşmede de gündeme gelmişti.



Erdoğan, Biden'ın kendisine "F16 modernizasyonuna ilişkin onay süreci ile İsveç üyeliği sürecini eş zamanlı yürütmeyi" teklif ettiğini aktarmıştı.



Üyeliğin onaylanması için düzenlemenin komisyonda kabülünden sonra Genel Kurul'da oylanması şartı bulunuyor.

Oylamaya katılanların yarıdan bir fazlasının oyu aranıyor.

