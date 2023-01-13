İsveç'teki skandal gösteriye ilişkin soruşturma başlatıldı

Skandal gösteriye Ankara'dan sert tepki: İsveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı Haberi Görüntüle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü mensuplarının kendisini hedef alan eylemi hakkında suç duyurusunda bulundu.



Açıklamayı, Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın yaptı.



Aydın Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve suç teşkil eden eylemler nedeniyle failler hakkında soruşturma açılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadesine yer verdi.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatının şikayeti üzerine terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin İsveç'teki skandal gösteriye ilişkin soruşturma başlattı.

İSVEÇ ELÇİSİ DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILDI

Stockholm'deki skandal gösteri sonrası İsveç'in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Büyükelçiye, eylemin şiddetle kınandığı bildirildi, terör progapandasının, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan üçlü mutabakatın açık bir şekilde ihlali olduğu hatırlatılarak, bu tür terör eylemlere müsaade edilmemesi talep edildi.



ANKARA'DAN ART ARDA TEPKİLER

Eylemi lanetleyen Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "NATO'ya üyelik talebinde bulunan bir devlette bu saldırının kolaylıkla gerçekleşmesi tehlikeli ve vahimdir" dedi.

ŞENTOP, İSVEÇ MECLİS BAŞKANI'NIN TÜRKİYE ZİYARETİNİ İPTAL ETTİ

Şentop, İsveç Meclis Başkanı'nın 17 Ocak'ta Türkiye'ye yapmayı planladığı resmi ziyareti de iptal etti.

OKTAY: GÖSTERİYİ LANETLİYORUZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Cumhurbaşkanımızı hedef halan gösteriyi lanetliyoruz" sözleriyle eyleme tepki gösterdi.



Oktay, İsveç makamlarının, bu eylemleri gerçekleştiren terör grupları hakkında yasal işlem başlatmasını istedi.

ÇAVUŞOĞLU: İSVEÇ, NATO ÜYELİĞİ YOLUNA MAYIN DÖŞÜYOR



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise "PKK'nın İsveç'in NATO üyeliği yoluna adeta mayın döşüyor. İsveç bir tercih yapmalıdır" dedi.

AKAR: İĞRENÇ EYLEMİ ŞİDDETLE KINIYORUZ



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da ''Cumhurbaşkanı'na karşı yapılan iğrenç eylemi şiddetle kınıyoruz" ifadesini kullandı.

BOZDAĞ: SADECE CUMHURBAŞKANIMIZA DEĞİL TÜRKİYE VE TÜRK MİLLETİNE SALDIRIDIR



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, o görüntülere, sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajla tepki gösterdi.



Bozdağ paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



''Bu saldırı sadece Sayın Cumhurbaşkanımıza değil Türkiye ve Türk milletine saldırıdır. Bu terör eylemine müsaade eden İsveç Hükümeti'ni kınıyorum."

KURTULMUŞ: ALÇAKLIK



AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş “Bu yapılan alçaklık da buna seyirci kalınması da asla kabul edilemez” dedi.

ÇELİK: İSVEÇ MAKAMLARININ BU ALÇAKÇA EYLEME İZİN VERMELERİ KABUL EDİLEMEZ



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, "Terörle mücadele ettiğimiz gibi teröre imkan sağlayanların da karşısında olacağız" ifadesini kullandı.



Çelik şunları kaydetti:



"İsveç makamlarının bu alçakça eyleme izin vermeleri asla kabul edilemez. NATO'ya üye olma talebinde bulunan bir devlette böyle bir hadisenin gerçekleşmesi vahimdir. Terörün eylem ve propagandasını engellemeyen bir ülkenin NATO savunmasına nasıl katkısı olacaktır? Cumhurbaşkanımızı ve ülkemizi hedef alan bu çirkin eylemin sorumluları hakkında gerekenin yapılması İsveç makamlarının sorumluluğundadır."

ALTUN: EN SERT BİÇİMDE KINIYORUZ



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter'dan "İsveç'teki PKK terör örgütü mensuplarının Türkiye ve demokratik yollardan başa gelmiş Cumhurbaşkanı'nı hedef almasını en sert biçimde kınıyoruz" mesajını paylaştı.

KALIN: TERÖR FAALİYETLERİNE SON VERİLMEZSE NATO ÜYELİK SÜRECİ İLERLEMEZ



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da "Terör örgütlerinin faaliyetlerine son verilmediği müddetçe NATO üyelik sürecinin ilerlemesi mümkün değildir" ifadelerini kullandı.