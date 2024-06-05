İtfaiye aracı şarampole uçtu

Tunceli'de itfaiye aracı şarampole yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı.

İtfaiye aracı şarampole uçtu

Esentepe Mahallesi Vericiler mevkiisinde Tunceli Belediyesi'ne ait itfaiye aracı, yokuşta kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza yerine gelerek inceleme yapan Belediye Başkanı Cevdet Konak, daha sonra hastanede yaralıları ziyaret etti. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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