İtfaiye aracı şarampole uçtu

Esentepe Mahallesi Vericiler mevkiisinde Tunceli Belediyesi'ne ait itfaiye aracı, yokuşta kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.



İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kaza yerine gelerek inceleme yapan Belediye Başkanı Cevdet Konak, daha sonra hastanede yaralıları ziyaret etti. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.