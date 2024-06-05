İtfaiye aracı şarampole uçtu

Esentepe Mahallesi Vericiler mevkiisinde Tunceli Belediyesi'ne ait itfaiye aracı, yokuşta kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza yerine gelerek inceleme yapan Belediye Başkanı Cevdet Konak, daha sonra hastanede yaralıları ziyaret etti. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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