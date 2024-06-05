İTÜ, dünya üniversiteleri arasında 326. sırada

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), 2025 QS Dünya Üniversite Sıralaması (QS WUR) sonuçlarında tüm dünya genelinde değerlendirilen 5663 üniversiteden QS tarafından sıralanmaya hak kazanan 1503 üniversite arasında 326. sırada yer aldı.

İTÜ, geçtiğimiz yıl 404. olarak yakaladığı başarıyı bu sene de 78 basamak yükselerek sürdürdü.



İTÜ ayrıca, sıralanan 1503 üniversite içerisinde, “işveren itibarı” ölçeğinde 112. sırada yer aldı.

İTÜ’nün küresel tanınırlığına atıf yapan bu başarısı, aynı zamanda 2024’ü “Küresel Etki Yılı” ilan eden üniversitenin temasıyla da uyum gösterdi.



Üniversite, “Uluslararası Araştırma Ağı” ve “Sürdürülebilirlik” ölçeklerinde Türkiye’den dünya sıralamasına giren 25 üniversite içerisinde 1. sırada yer alarak QS tarafından değerlendirilen yükseköğretimin diğer temel bileşenlerindeki yüksek kapasite ve niteliğini de sergiledi.



“Hedefimiz, iki yıl içinde ilk 100’e girmek!”



Rektör Prof. Dr. İsmail Koyuncu, 2025 QS Dünya Üniversite Sıralaması sonuçlarıyla ilgili İTÜ’nün özellikle son dört yıl içinde dikkat çekici bir başarı göstererek 800’lü sıralamalardan ilk 350 arasına gelişine vurgu yaptı.

Ayrıca, metodoloji değişimleri ve değerlendirilen üniversite sayısındaki artışa rağmen İTÜ’nün önümüzdeki iki yıl içinde genel dünya sıralamasında “ilk 100”de, mühendislik ve teknoloji alanında ise “ilk 10”da yer alacağını ifade etti.



İTÜ’nün son beş yıllık başarılarına büyük ödül



2025 QS Dünya Üniversite Sıralaması sonuçlarının lansmanının yapılacağı QS EduData Zirvesi 4-5 Haziran 2024 tarihlerinde Washington’da gerçekleşti.

Bu zirvede İTÜ’ye son beş yılda QS derecelendirmelerinde gösterdiği üstün başarı dolayısıyla Avrupa’da son beş yılda en hızlı yükselen üniversitelere verilen “En Gelişmiş-Avrupa” Ödülü takdim edildi.



QS Sıralamalarında lider üniversite



İTÜ, QS’in yakın dönemde açıkladığı çeşitli sıralamalarda da başarılı sonuçlar almıştı. Üniversite, 2024 QS Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralaması’nda “Mühendislik ve Teknoloji” alanında dünyada 95. sıraya yükseldi.

İTÜ, 12 alanda Türkiye’de 1. olurken yaklaşık 5 bin üniversitenin değerlendirildiği listede üç alanda dünyada ilk 100’e, toplam 10 alanda ise ilk 200’e girmişti.



İTÜ, 2023 yılında QS tarafından ilk kez yapılan 2024 Avrupa Üniversite Sıralaması’nda Avrupa’daki 690 yükseköğretim kuruluşu arasından 138. olmuştu. İTÜ ayrıca, Türkiye’de değerlendirmeye alınan 73 üniversite arasında da 2. sırada yer almıştı.



QS 2024 Sürdürülebilirlik genel sıralamalarına göre İTÜ dünyada 1403 yükseköğretim kuruluşu arasından 221. olmuştu. “Çevresel Etki” kategorisinde dünyada 148. sırada yer alırken, Türkiye’de lider üniversite konumunu korumuştu.



QS Dünya Üniversite Sıralaması hakkında



QS Dünya Üniversite Sıralaması (QS WUR), Quacquarelli Symonds akademik derecelendirme kuruluşu tarafından yapılmaktadır. QS sonuçları üniversite tercihi yapacak lise öğrencileri, lisansüstü öğrenciler, araştırmacılar akademisyenler hatta yatırımcılar gibi gruplar tarafından ilgiyle takip edilen sıralamalar arasında yer almaktadır.

