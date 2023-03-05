İYİ Parti bundan sonra ne yapacak?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına onay vermedi masadan kalktı. Şimdi gözler bundan sonra ne olacağında.



Grup Başkanvekili Erhan Usta kararların ortak alınacağına dair bir irade beyanı beklediklerini söyledi.



Usta, "Biz orada ilkelerimizi söyledik, yani altılı masa kendi çalışma ilkelerine dönerse... Bunun anlamı şu; bundan sonra 'Biz yanlış yaptık, mutabakatla karar alacağız. Geçen seferki şey bir daha olmayacak' derse o zaman bizim için kapı açıktır. Onun dışında kapının açık olmadığını biz düşünüyoruz. Bu haliyle altılı masa veya beşli masa öyle anlaşılıyor ki Sayın Kılıçdaroğlu'nu aday yapmak için kurulmuş bir masa haline gelmiştir." dedi.



Söyledikleri şeyin çok net ve açık olduğunu ifade eden Usta, "Yani mutabakatla karar alma konusunda son toplantıda yaptıkları hatayı düzeltecek bir irade beyanı ortaya koyarlarsa her zaman için masa o anlamda devam eder, bizim için kapı açıktır. Ama onun dışında biz o ilkelerden vazgeçmek istemiyoruz, kararlar mutabakatla alınacak, bugüne kadar da hep öyle yaptık." değerlendirmesinde bulundu.



İYİ Parti'de aday arayışı | Akşener, cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan Ersan Şen ile görüşecek Haberi Görüntüle CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı altılı masanın son toplantısı 2 Mart'ta yapılmıştı. AKŞENER LİDERLER TOPLANTISINA KATILACAK MI?



Akşener, pazartesi günü yapılacak liderler toplantısına da katılmayacak .

İYİ Parti Genel Merkezine değerlendirme için gelen parti kurmayları da bu noktaya nasıl gelindiğini anlattı.



Akşener'in yaptırdığı anketlerde isimleri önde görünen Ankara ve İstanbul belediye başkanlarının adaylığını gündeme getirdiğini hatırlatan kurmaylara göre kriz Kılıçdaroğlu'nun adaylığının dayatılması nedeniyle ortaya çıktı.



"MASADAN KALKMADIK KALDIRILDIK"



Yaşanan gelişmeler konusunda henüz bir değerlendirme yapmadıklarını belirten İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, "Sayın Kılıçdaroğlu adaylığını açıkladı. Altılı masada Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda farklı düşünenler olabilir. Bu farklı düşüncenin altılı masanın dağılması şeklinde yorumlanmaması gerekirdi. Ama maalesef öyle yorumlanıyor. Altılı masa sistem değişikliği amacıyla kurulmuş bir masadır. Yani herhangi bir partinin genel başkanını seçmek için kurulmuş bir masa değildir. Biz öyle gördük, öyle algıladık. Dolayısıyla bizim itirazımız şahısların kendisine değil seçimin kazanılmasına yöneliktir." ifadelerini kullandı.

Millet ittifakı'ndaki 5 partinin genel başkanları, altılı masanın 12. toplantısının ardından yaşanan süreci değerlendirmek üzere bir araya geldi. "BİZ MASADAYIZ DİĞERLERİ KALKTI"



İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turan Çömez de yapyığı açıklamada, "Biz 5'imiz yola devam ederiz yoksa masadan kalkın tavrı ortaya çıktı. Masadan ayrılma sözkonusu değil biz masadayız fakat masadan kalkan 5 kişi var." değerlendirmesinde bulundu.



MERAL AKŞENER ADAY OLACAK MI?



Merak edilen bir başka konu da Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağın parti yetkilileri bu sorulara "henüz konuşulmadı" yanıtını verdi .