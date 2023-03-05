İYİ Parti'de aday arayışı | Akşener, cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan Ersan Şen ile görüşecek

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı masayı terk etmesinin ardından Ankara'daki siyasi hareketlilik sürüyor.

Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, katıldığı bir canlı yayında İYİ Parti'den kendisine cumhurbaşkanı adaylığı teklifi gelmesi durumunda aday olabileceğini söyledi. Şen, bunun üzerine, İYİ Parti lideri Akşener'in kendisini aradığını ve hafta içinde bir görüşme yapabileceklerini açıkladı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'da görüşmeyi doğruladı. Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan Ersan Şen'in, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştüğünü ve Akşener ile Şen'in istişare amacıyla bir araya geleceğini duyurdu.



Zorlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bir TV yayını sırasında Sn. Ersan Şen’in partimiz hakkında ortaya koyduğu kıymetli değerlendirmeler sebebiyle Genel Başkanımız kendisini arayarak teşekkür etmiş ve istişare amacıyla görüşmeye davet etmiştir"