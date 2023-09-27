İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım, görevden alındı

Ocak ayında İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı koltuğunu Buğra Kavuncu'dan devralan Coşkun Yıldırım'ın görevden alındığı belirtildi.

İYİ Parti, İstanbul'da ocak ayında Haliç Kongre Merkezi'nde 3. Olağan İl Kongresini gerçekleştirmişti. Kongrede delegelerden aldığı oylarla Coşkun Yıldırım, İl Başkanı olarak seçildi.

Yıldırım yaklaşık 8 ay boyunca il başkanlığı görevini sürdürdü. İYİ Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanının kim olacağı ise henüz bilinmiyor.