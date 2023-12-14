İYİ Parti'de işbirliği çatlağı: Ece Güner istifa etti, Ahmet Zeki Üçok görevden alındı

İYİ Parti'nin, CHP ile yerel seçimde işbirliği teklifini reddetmesi, bir istifaya daha yol açtı. Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner, İstanbul ve Ankara’da işbirliği yapılmaması gerekçesiyle partiden istifa ettiğini açıkladı. Aynı sebepten İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Ahmet Zeki Üçok da görevden alındı.

İYİ Parti'de işbirliği çatlağı: Ece Güner istifa etti, Ahmet Zeki Üçok görevden alındı
Ahmet Zeki Üçok
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Siyasi partilerin yerel seçim çalışmalarında, en çok mesainin harcandığı şehir, 16 milyonluk megakent İstanbul.

Seçime 81 ilde kendi adaylarıyla gireceğini duyuran İYİ Parti'de yönetim kararına rağmen halen "İmamoğlu'nu" destekleyenler olunca partide İstanbul adaylığı için çatlak oluştu. 

Önce İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan'ın istifası istendi. Ardından, Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner partisinden istifa etti.


İYİ Parti Hukuk Politikaları Başkanı Ahmet Zeki Üçok da görevden alındı.

Özkan istifa ettikten kısa bir süre sonra, partinin diğer meclis üyelerinin çoğunluğu ile tekrar göreve seçildi.

Bunun üzerine, İYİ Parti İl Başkanı Yücel Coşkun da, Özkan'ın aynı göreve gelmesi yönünde oy veren 7 kişiyi kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk etti.

NTV'ye bilgi veren İbrahim Özkan, konuya ilişkin görüşlerini pazartesi günü açıklayacağını söyledi. Özkan, "Düşüncemi beyan ettiğim için böyle bir yol izlendi." dedi.

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