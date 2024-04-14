İYİ Parti'de kurultay tartışması

Seçim sonuçlarının ardından İYİ Parti'de 27 Nisan'da olağanüstü kurultay yapılması kararı alındı ancak tartışmalar sürüyor. Kurultayın ertelenmesi yönünde çabalar olduğu iddialarına, grup başkanvekili ve genel başkan adaylarından Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt geldi. Dervişoğlu, Genel Başkan Meral Akşener'in görevine devam etmesinin söz konusu olmadığını söyledi.



Dervişoğlu, "Gönül arzu ediyor ki Sayın Genel Başkanımızın liderliğinde olağan kongreye gitseydik. Ben herkesten fazla Genel Başkanımız Akşener’in görevine devam etmesini arzuluyorum. Ama ortada bir karar ve kararlılık var ve bunun olması artık fizikken mümkün değil." dedi.



Genel Başkan adaylarından Koray Aydın, kısa süre önce yaptığı açıklamada "Olağanüstü kurultayı iptal ettirme girişimleri var bu kabul edilemez" demiş, Akşener'e kararının arkasında durması yönünde çağrı yapmıştı.



Sözcü gazetesine konuşan Dervişoğlu kurultay kararının geri alınması mümkün olmadığını söyledi. Dervişoğlu, "Genel başkanın böyle kritik bir eşikte partinin başında kalmasını isteyenler var. Milletvekili ve parti yöneticilerimiz bu düşüncelerini genel başkanla paylaşmak istediler. Bu masum kanaat birtakım beyanlarla birleştirilince bir spekülasyon oluşturuldu. Olağanüstü kongrenin geri alınması mümkün olmadığı gibi böyle bir durum ziyadesiyle zararlı olur." değerlendirmesinde bulundu.



İYİ Parti'de Mehmet Tolga Akalın, Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu ve Günay Kodaz genel başkanlığa adaylığını ilan etti. Akşener'se tekrar aday olmayacağını açıkladı.



