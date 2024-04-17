İYİ Parti'de üst düzey istifa

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Taner Demirer, partideki üyeliğini sonlandırdığını ve tüm görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

Taner Demirer, seçim öncesi CHP ile işbirliğini savunan isimlerdendi. Sosyal medyadan açıklama yapan Demirer, şu ifadelere yer verdi:

"Merkez parti olmayı hedefleyen ve 6 yılda önemli başarılara imza atan İYİ Parti hem genel seçimde hem de yerel seçimlerde yapılan stratejik hatalarla hızla irtifa kaybetmekle kalmamış, izlediği politikalar ve söylemleri ile Türk Milletinin beklentisi olan merkez parti olma hedefinden de hızla uzaklaşmıştır. Gelinen bu noktada İYİ Parti üyeliğimi sonlandırıyor ve partideki tüm görevlerimden istifa ediyorum. Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener’e bundan sonraki hayatında her şeyin gönlünce olmasını diliyorum. Olağanüstü kurultayda genel başkan adayı olan değerli arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Siz İYİ Partili kardeşlerimle birlikte yürümenin getirdiği güzel anıları hiçbir zaman unutmayacağım. Bu süre zarfında birlikte çalıştığım herkese içtenlikle teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun."

