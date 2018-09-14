İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, başlattıkları yeniden yapılandırma çalışmaları kapsamında, 54 il başkanının atamasının Genel Başkan Meral Akşener’in takdiri doğrultusunda gerçekleştirildiğini bildirdi.



Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Akşener başkanlığında toplanan İYİ Parti Başkanlık Divanının, 30 Ağustos'ta il yönetimlerinin istifası için tavsiye kararı aldığını hatırlattı.



Bu kapsamda, il yönetimlerinin istifalarını gerçekleştirdiğini belirten Aydın, "Yeniden yapılandırma çalışmaları kapsamında 54 il başkanımızın ataması Genel Başkanımız Meral Akşener'in takdiri ve başarı dilekleriyle onaylanmıştır. Planlı, şuurlu ve titiz bir yeniden yapılandırma çalışması yürütülmüş, istişare, görüşme ve değerlendirme süreçleri söz verdiğimiz gibi süratle, sonuçlandırılarak, belirlenen il başkanlarımızın atamaları yapılmıştır." ifadelerini kullandı.



Aydın, diğer illerin atama süreçlerinin de tamamlanma aşamasında olduğuna işaret ederek, atanan il başkanlarının aynı hızla yönetimlerini oluşturacaklarını, böylelikle yerel seçimler öncesinde yenilenmiş, zinde, istekli, arzulu, çalışkan, güçlü ve başarıya endeksli bir teşkilat yapısı inşa edileceğini vurguladı.



İYİ Partide yaprak dökümünün yaşanmadığını, tam tersine yeni fidanların yeşerdiğini belirten Aydın, partilerinin yenilenmiş teşkilatı, iddialı adayları ve zengin kadrosuyla yerel seçimlerin yükselen partisi olacağını savundu.