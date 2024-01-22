İYİ Parti’den Ankara ve İstanbul adayları için açıklama

İYİ Parti’de aday belirleme mesaisi sürüyor. Partinin Ankara adayını bu hafta, İstanbul adayını ise gelecek hafta açıklaması bekleniyor.



İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, aday belirleme çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Ankara ve İstanbul için aday belirleme sürecinde sona gelindiğini söyleyen Zorlu, “Büyükşehirlerimiz konusunda da çalışmalar neredeyse tamamlandı.” diye konuştu.

EMEKLİ MAAŞI TEPKİSİ



Zorlu’nun gündeminde, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak yüzde 5’lik iave artış ve en düşük emekli maaşının 10 bin liraya çıkarılması da vardı.



Zorlu, “Geçen yıl 7 bin 500 lira ile geçinemediğinden dert yanan emeklilerin aylığı 10 bin liraya çıktı ve gerçekleşen artış oranı yüzde 33,3 oldu. Oysa bu yıl ki enflasyon neydi; yüzde 64,8.” ifadesini kullandı.