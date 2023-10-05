İYİ Parti’nin Eskişehir Büyükşehir Belediyesi başkan adayı belli oldu

Yerel seçimlere, 81 ilde kendi adaylarıyla girmeye karar veren İYİ Parti’nin Eskişehir Büyükşehir Belediyesi başkan adayı belli oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Eskişehir adayının Melih Aydın olduğunu açıkladı.

İYİ Parti’nin Eskişehir Büyükşehir Belediyesi başkan adayı belli oldu

Yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla girme kararı alan İYİ Parti’nin İzmir’in ardından adayı da belli oldu.

Eskişehir’e giden İYİ Parti Genel Başkanı , partisinin 31 Mart yerel seçimlerinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi adayının Melih Aydın olduğunu açıkladı.

İZMİR’DE ÜMİT ÖZLALE ADAY

Geçtiğimiz hafta İzmir’e giden Akşener, partisinin İzmir Milletvekili Ümit Özlale’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi başkanlığına aday olduğunu ilan etmişti.

36 yaşındaki iş insanı Melih Aydın, 19 Eylül’de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşme gerçekleştirdiğini ifade etmişti.

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