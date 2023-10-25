İYİ Parti'nin kuruluş yıl dönümü

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Akşener, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Akşener, deftere şunları yazdı:



"Büyük Atatürk, Cumhuriyetimizi yeni yüzyıla taşımanın yüreklerimize sığmayan şanlı gururu ile huzurunuzdayız. Küçük yaştan itibaren içtiğimiz andın arkasında bugün de aynı sadakatle, aynı inançla ve aynı milli ruhla duruyoruz. 100 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti Devleti için zatı devletlerinizin ortaya koyduğu idealin, vizyonun ve yol haritasının izinde, Türk milletinin demokratik milli yükselişini gerçekleştirme hedefine doğru yürüyoruz.



Bursa Nutku'nun bizlere yüklediği görev ve sorumluluğun bilinciyle 25 Ekim 2017'de kurduğumuz İYİ Partimiz, dört bir yanından sıkıştırılmak istenen aziz milletimiz için yeni bir yol, memleketimiz için bir umut, Cumhuriyet değerlerimiz için de adanmış bir nefer olmaya devam ediyor. Bizlere emanetiniz olan Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında üzerimize düşen büyük sorumluluğun farkındayız. Milletimizin geleceğine göz dikenlere karşı bugüne kadar nasıl hep kararlı ve dik durduysak bundan sonra da aynı şekilde durmaya devam edeceğiz. 6 yıldır ülkemizde kalkınmanın, hürriyetin, huzurun, güvenin ve adaletin tesisi için verdiğimiz mücadeleyi, bugünden sonra da bir an olsun yorulmadan sürdüreceğiz. Çünkü biz gücümüzü mücadelenizdeki azminizden, kararlılığımızı açtığınız yol ve gösterdiğiniz ülküden alıyoruz.



Huzurunuzda bir kez daha ifade etmek isterim ki kutlu yürüyüşümüzün özü de sözü de yönü de birdir. Varlığımız Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene."

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