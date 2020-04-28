Tarım ve Orman Bakanlığının "İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i ile "Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Buna göre, iyi tarım ve organik tarım faaliyetlerinde, deprem, sel, yangın ve salgın hastalık gibi kontrol işlemlerinin yetkilendirilmiş kuruluşlarca gerçekleştirilmesini engelleyecek nitelikte mücbir sebeplerin ortaya çıkması halinde, Bakanlık, yıllık kontrol sıklığı, haberli ve habersiz kontrol sayısıyla sertifikaların geçerlilik sürelerine ilişkin düzenlemeye gidebilecek.



Özellikle yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla "mücbir sebep" kararları ve çeşitli tedbirler tarım sektöründe de alınmıştı.



HAZİNEYE AİT ATIL TARIM ARAZİLERİ ÜRETİME AÇILIYOR