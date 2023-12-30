İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarların yüzde 41'i asılsız

"ÇAĞRI VE KONUM BİLGİSİ DÜŞÜYOR"



112 çağrı merkezlerinin projelerinden bahseden Dr. Ummak, "İlk olarak 'Engelsiz 112' projemiz var. Vatandaşlarımız akıllı telefonlarına, ilgili uygulamayı indirip, kaydoluyorlar. Sonra acil durumda tek tuşla, 112 Çağrı Merkezi'ne ulaşabiliyorlar. Onların konumlarını görebiliyoruz. İlgili ekipleri yönlendirip, müdahale edebiliyoruz. Ayrıca araç içi acil çağrı 'e-call' sistemi var. Örneğin dağda mahsur kalma durumlarında araçtaki 'e-call' duşuna basınca, 112'ye mesaj geliyor. Yine konumlar belirlenip, hızlı müdahale sağlanıyor. Bu yeni sistemler oldukça yarar sağladı. Örneğin otoyolda bir kaza olduğunda, kazayı gören vatandaşlar dışında araçtan direkt olarak çağrı ve konum bilgisi düşüyor. Böylelikle vakaya daha hızlı müdahalemize fayda sağlıyor. Bunun yanında AFAD'ın acil durum uygulaması, bize entegre. Tek tuşla afetzedenin yine yeri belirlenip müdahale ediliyor. Son olarak İngilizce, Almanca, Rusça ve Arapça olarak 7 gün 24 saat hizmette veriyoruz." ifadelerini kullandı.



Vatandaşlara çağrıda da bulunan Dr. Ummak, "112 Çağrı Merkezi'nin meşgul edildiği her dakika, durumu acil olan vatandaşlarımızın hayatından çalınan zamandır." dedi.



"EN ÇOK PİN VE PUK KODUNU SORUYORLAR"



İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi personeli Duygu Aşıkkaya ise "112 Çağrı Merkezi faaliyete geçtiğinden beri burada görevliyim. Genelde telefonlarının PİN veya PUK kodunu sormak için arıyorlar. Bunu bilebilmemiz mümkün değil. Telefonları çekmeyen insanların aklına ilk olarak 112 Çağrı Merkezi geliyor. Hayvanları için ambulans isteyenler de arıyor. Belediyelerin bu konuda veterinerlik hizmeti var. Yönlendiriyoruz. Çocuklar ankesörlü telefonlardan dalga geçmek için arıyor. İtfaiye ve ambulans istediklerini söyleyip, kapatıyorlar. Yemek siparişi vermek isteyenler oluyor. Böyle enteresan çağrılar geliyor. Lütfen gereksiz aramayalım. 112 bizim hayata tutunan elimiz. Ne kadar az gereksiz arama, o kadar iyi." diye konuştu.

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