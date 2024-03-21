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İzmir açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı, 13 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla ve Dikili ilçeleri açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu iki lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

Ekipler, iki lastik bottaki 2'si çocuk 51 düzensiz göçmeni kurtardı.

Seferihisar ilçesi Tepecik mevkisinde ise bir grup düzensiz olduğu bilgisi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Özel Harekat Timi, karadaki biri çocuk 13 göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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