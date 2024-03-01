İzmir açıklarında kaçak göçmen yoğunluğu

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, Seferihisar, Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında 3 lastik botta düzensiz göçmenleri bulunduğu bilgisi edinildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen botlardaki 43'ü çocuk 105 düzensiz göçmen, bölgeye sevk edilen ekiplerce kurtarıldı.
Ekipler; Çeşme ve Selçuk ilçeleri açıklarında ise durdurulan lastik botlardaki 58'i çocuk 125 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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