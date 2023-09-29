İzmir Adliyesi önündeki çatışmada 17 tutuklama

İzmir’in Bayraklı ilçesindeki İzmir Adliyesi önünde yer alan restoranda çıkan çatışmaya ilişkin gözaltına alınan 20 kişiden 17’si tutuklandı.



Olay, 25 Eylül günü meydana geldi. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davalarının bulunduğu husumetli iki grup, adliye karşısında bir restoranda birbirlerini görünce silahlı çalışma başladı.



Ardı ardına gelen silah sesleri üzerine cadde üzerindeki vatandaşlar korkuyla kaçmaya başlarken, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.



Çatışmada, 20 yaşındaki Umut Ertek olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı olayda, C.B. (24), S.Ç. (35), E.B.İ. (20), ve S.A.M.'nin (23) ağır yaralandığı öğrenildi.



Olayın ardından çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2’si yaşı küçük 21 kişiyi gözaltına aldı.



Olayla ilgili emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2’si çocuk 20’si, bugün sabah adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 17’si tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.