İzmir depremi soruşturması: Gözaltı 20'ye yükseldi

İzmir depremi soruşturmasında gözaltına alınanların sayısı 20'ye yükseldi.

Dokuz Eylül Üniversitesi'nden 3 akademisyenin hazırladığı bilirkişi raporunda, yıkılan binalarda standartlara uygun olmayan malzeme ve düşük kalite beton kullanıldığı belirtildi.

Bu kapsamda 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 13'ü dün yakalandı.



Bugün devam eden operasyonlarda 7 kişi daha gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4'ü kadın 7 kişi, "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.