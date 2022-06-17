İzmir depreminde 15 kişinin öldüğü Doğanlar Apartmanı davasında karar

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan, 15 kişinin hayatını kaybettiği Doğanlar Apartmanı ile ilgili davada karar çıktı.

Deprem sonrası başlatılan soruşturma kapsamında müteahhit Çetin Doğan ve proje müellifi Mehmet Sedat Boyacı tutuklandı.



Çalışanları kontrol eden tekniker Gündüz Uysal tutuksuz yargılanırken, yapı fenni mesulü Bedriye Işıldak firar etti.



Sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

Son duruşmada karar çıktı. Çetin Doğan 18 yıl, Mehmet Sedat Boyacı 12 yıl, Gündüz Uysal 4 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Firari sanığın dosyası ise ayrıldı.