İzmir depreminde 15 kişinin öldüğü Doğanlar Apartmanı davasında karar

İzmir'de iki yıl önceki deprem felaketinde 15 kişinin yaşamını yitirdiği Doğanlar Apartmanı ile ilgili davada karar çıktı. Üç sanığa 4 yıl ile 18 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Haberler - NTV Haber 17.06.2022 - 14:36

İzmir depreminde 15 kişinin öldüğü Doğanlar Apartmanı davasında karar

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'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan, 15 kişinin hayatını kaybettiği Doğanlar Apartmanı ile ilgili davada karar çıktı.

sonrası başlatılan soruşturma kapsamında müteahhit Çetin Doğan ve proje müellifi Mehmet Sedat Boyacı tutuklandı.

Çalışanları kontrol eden tekniker Gündüz Uysal tutuksuz yargılanırken, yapı fenni mesulü Bedriye Işıldak firar etti.

Sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

Son duruşmada karar çıktı. Çetin Doğan 18 yıl, Mehmet Sedat Boyacı 12 yıl, Gündüz Uysal 4 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Firari sanığın dosyası ise ayrıldı.

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