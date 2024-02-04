İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 4 Şubat 2024

İzmir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
İzmir İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İzmir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İzmir hava durumu Sisli, sıcaklık 16°. Yarın için İzmir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 17°. 6 Şubat 2024 Salı İzmir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°. 7 Şubat 2024 Çarşamba İzmir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19°.
Bugün
16/
8
Yarın
17/
8
Salı
18/
8
Çarşamba
19/
9
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