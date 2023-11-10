İzmir için fırtına uyarısı

İzmir'de yarından itibaren fırtına beklendiği ve olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması gerektiği duyuruldu.

İzmir için fırtına uyarısı

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, için fırtına uyarısında bulundu.

Açıklamada, İzmir il genelinde, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-75 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Fırtına'nın yarın saat 10.00'da başlayıp aynı gün saat 23.59'dan itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi.

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