İzmir'de 11 bin litre sahte akaryakıt ele geçirildi

İzmir'de jandarma ekipleri, Kemalpaşa ilçesi Halilbeyli Mahallesi'ndeki bir tesiste sahte akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, şüphelilerin atık yağları çeşitli işlemlerden geçirerek akaryakıta çevirdikten sonra kapalı kasa kamyonetlerle Bornova ilçesi Pınarbaşı ve Işıkkent bölgelerindeki kamyon ve TIR garajlarında sattığını tespit etti.

Harekete geçen ekipler, dün tesise operasyon düzenledi.

Operasyonda tanklar içerisinde toplam 11 bin litre sahte akaryakıt ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.