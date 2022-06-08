İzmir'de alkollü elektrikli bisiklet kullanırken yakalandı: Ehliyetine el konuldu

Haberler - İHA 08.06.2022 - 18:11
''Alkollü halde elektrikli bisiklet kullanmanın cezası 'ehliyet' olur mu'' sorusunun cevabını mahkeme verecek.
İzmir'de 21 yaşındaki genç iddiaya göre alkollü halde elektrikli bisiklet kullanırken polise yakalandı.
Polis 2 bin 250 lira idari para cezası kesip gencin ehliyetine de 6 ay süreyle el koydu. Sürücünün avukatı cezanın iptali Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu.
Uygulamada ehliyet bulundurma şartının olmadığını savunan avukat Seyit Ahmet Akyüz, alkol sebebiyle sürücü belgesine el konunmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.
Mahkemenin vereceği kararın da emsal niteliğinde olması bekleniyor.