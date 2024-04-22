İzmir'de aracın çarptığı motosikletteki çift hayatını kaybetti

İzmir'in Torbalı ilçesinde yaya geçidinden karşı yola geçerken aracın çarptığı motosikletteki çift, metrelerce sürüklenerek hayatını kaybetti.

İzmir'de aracın çarptığı motosikletteki çift hayatını kaybetti

Torbalı ilçesi -Aydın karayolunda Aydın istikametine seyir halinde olan araç, yaya geçidinden karşı yola geçen Ahmet Bakırözü idaresindeki motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletteki çift metrelerce sürüklendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklette bulunan Torbalı Devlet Hastanesi personeli Şule Bakırözü’nün hayatını kaybettiği belirlendi.

İzmir'de aracın çarptığı motosikletteki çift hayatını kaybetti - 1

Durumu ağır olan eşi Ahmet Bakırözü ise ambulansa alınarak Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ahmet Bakırözü de burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden kadının cenazesi ise savcının incelemesinin ardından aynı hastaneye kaldırıldı.

FECİ KAZA KAMERADA

Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde karşı yola geçmek için yaya geçidini kullanmak isteyen Ahmet Bakırözü idaresindeki motosiklete, aynı yönde ilerlemekte olan transit aracın çarptığı ve kazanın şiddetiyle çiftin savrularak metrelerce sürüklendiği görüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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