İzmir'de aracın çarptığı motosikletteki çift hayatını kaybetti

Durumu ağır olan eşi Ahmet Bakırözü ise ambulansa alınarak Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ahmet Bakırözü de burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden kadının cenazesi ise savcının incelemesinin ardından aynı hastaneye kaldırıldı.



FECİ KAZA KAMERADA



Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde karşı yola geçmek için yaya geçidini kullanmak isteyen Ahmet Bakırözü idaresindeki motosiklete, aynı yönde ilerlemekte olan transit aracın çarptığı ve kazanın şiddetiyle çiftin savrularak metrelerce sürüklendiği görüldü.



Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.