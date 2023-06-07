İzmir'de çiftlik evinde cinayet

S.Ü.'nün çıkan çatışma sonrası aldığı darbelerle ağır yaralandığı ve tedavisi için 112 sağlık ekiplerinin ilk kontrollü sonrasında Bergama Mithat Necla Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.



SALDIRGANLAR KAÇTI



Çiflik sahibi N.D., jandarma ekipleri tarafından bulunurken, ifadesi alınmak üzere ilk olarak Bergama Devlet Hastanesi'ne, oradan da İlçe Jandarma Komutanlığı'na sevk edildi.



Cinayet zanlıları ise olay yerinden kaçarken, jandarma ekipleri saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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