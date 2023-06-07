İzmir'de çiftlik evinde cinayet

İzmir'de F.A. (23) ve B.A. (21) adlı 2 kişi, saat 02.00 sıralarında Bergama ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'ndeki çiftlik evinin önüne geldi.
Sesleri duyan Türkmenistan asıllı Nobat Geldi (51). ile S.Ü., kapıya doğru gelirken S.Ü., 2 kişiye tüfekle ateş açtı.
Ardından eve gelen 2 kişi, Nobat Geldi'ye ateş etti. İki grup arasında çatışma çıkarken, çiftlik evine giren saldırganlar çiftlik sahibini telefonla arayarak çiftliğe gelmesini söyledi.
Eve gelen çiftlik sahibi N.D. de dövülerek yaralandı.
ÇİFTLİK SAHİBİ KAÇTI, ÇOBAN ÖLDÜRÜLDÜ
Saldırganların elinden kurtulan çiftlik sahibi dağlık alana kaçıp kurtulurken, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede Türkmenistan asıllı Nobat Geldi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
S.Ü.'nün çıkan çatışma sonrası aldığı darbelerle ağır yaralandığı ve tedavisi için 112 sağlık ekiplerinin ilk kontrollü sonrasında Bergama Mithat Necla Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.
SALDIRGANLAR KAÇTI
Çiflik sahibi N.D., jandarma ekipleri tarafından bulunurken, ifadesi alınmak üzere ilk olarak Bergama Devlet Hastanesi'ne, oradan da İlçe Jandarma Komutanlığı'na sevk edildi.
Cinayet zanlıları ise olay yerinden kaçarken, jandarma ekipleri saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.