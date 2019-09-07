Alınan bilgiye göre, Konak 2464 Sokak'ta yaşayan Pakize B. (16) cinnet getirerek önce ablası Hanife B'yi darbetti. Sonrasında bıçakla evde bulunan Down Sendromlu kardeşi Hünkar B. ve Ezel B.'yi rehin aldı.
Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Odasının kapısını kilitleyerek içeriye kimsenin girmesine izin vermeyen Pakize B. polis ekiplerinin ikna çabaları sonucu elindeki bıçağı bıraktı.
Pakize B. ve kardeşleri, Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İzmir'de cinnet getiren kişi kardeşlerini rehin aldı
Anadolu AjansıTürkiye
İzmir'in Konak ilçesinde, P.B. (17), arkadaşıyla buluşmak için evden çıkmasına izin vermeyen ablası H.B.'yi darp edip, kardeşleri down sendromlu H.B.(11) ile E.B.'yi (10) bıçakla rehin aldı. Sinir krizi geçiren, polisin, yarım saatlik çabası sonucu ikna edilen genç kız, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Konak 2464 Sokak'ta yaşayan Pakize B. (16) cinnet getirerek önce ablası Hanife B'yi darbetti. Sonrasında bıçakla evde bulunan Down Sendromlu kardeşi Hünkar B. ve Ezel B.'yi rehin aldı.