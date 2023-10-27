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İzmir'de DAEŞ operasyonu: 21 gözaltı

İzmir'de terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de DAEŞ operasyonu: 21 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada; geçmiş dönemde adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten ve kentte terör örgütü ile iltisaklı kişiler ile hareket eden 26 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi.

Şüphelilere yönelik bugün operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda av tüfeği, kurusıkı tabanca, çeşitli boyutlarda kılıç, bıçak ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Diğer 5 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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