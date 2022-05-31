İzmir'de dayakçı eski sevgilisini affederek şikayetini geri çekti

İzmir'in Çiğli ilçesinde eski sevgilisinden şiddet gören kadının şikayetini geri çektiği belirlendi.

Harmandalı Mahallesi'nde Gamze Tümtürk, 3 senedir birlikte olduğu E.Y'den, fiziksel ve duygusal şiddet gördüğünü öne sürerek 3 ay önce ayrıldı.

Bu süreçte E.Y. tekrar barışmak istediğini söyledi ancak Tümtürk bunu kabul etmedi. 4 Mart'ta saat 06.00 sıralarında E.Y. eve geldi. Açık unutulan kapıdan giren E.Y, iddiaya göre yatak odasında uyuyan Gamze Tümtürk'ün yanına gidip barışmak istediğini söyleyerek sarılmaya çalıştı.

Tümtürk, tepki verince E.Y. genç kadına saldırdı. Olaydan sonra gözleri başta olmak üzere yüzünün ve vücudunun birçok bölgesinde morluklar oluşan Tümtürk, polise gidip şikayetçi oldu.

E.Y. (35)

Olay günü polis ekiplerince gözaltına alınan E.Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



''SAÇIMDAN TUTUP YERE FIRLATTI''



Gamze Tümtürk, olay günü kapıyı açık unuttuğunu ve sabaha karşı bir ses duyduğunu, dönüp baktığında E.Y'nin başucunda olduğunu söyledi.



Tümtürk, E.Y'nin barışma teklifini kabul etmediği için 'yumruk ve tekmeli' saldırıya uğradığını belirterek, ''Bir süre sonra bana, "Uykusuzum, 2 saat uyuyalım gideceğim' dedi. Ben de daha fazla şiddet göstermemesi için kabul ettim. Bir anda beni kaldırıp birlikte olmak istediğini söyledi. Kabul etmedim. Bunun üzerine beni daha fazla dövmeye başladı. En son çığlık atıp kaçtım ancak saçımdan tutup beni yere fırlattı. Başım da dahil her yerimi tekmeleyip, yumrukladı. Sonrasında sinir krizi geçirip, çığlık atmaya başlamam üzerine evi terk etti" dedi.



ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ



Olay sonrasında Gamze Tümtürk, avukatı Ercan Öner aracılığıyla 'tehdit', 'hakaret', 'darp' ve 'cinsel saldırı' suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulundu.



Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı soruşturma sürerken, eski sevgilisiyle tekrar barıştığı belirtilen Gamze Tümtürk şikayetini geri çekti.