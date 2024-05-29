İzmir'de dehşet: Anne ve babasını öldürüp intihar girişiminde bulundu

İzmir'in Torbalı ilçesinde evine gelen K.Y, henüz bilinmeyen nedenle annesi Sevilay Yılmaz ve babası Hikmet Yılmaz ile tartışmaya başladı.



Tartışmanın büyümesi üzerine K.Y, yanında bulunan tabancayla anne ve babasına ateş ederek, daha sonra intihar girişiminde bulundu.



Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ANNE VE BABASI HAYATINI KAYBETTİ



Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Sevilay Yılmaz ile Hikmet Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.



Cenazeler, olay yerindeki incelemelerin ardından Torbalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Hastanede tedavi altına alınan K.Y'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.