İzmir'de dehşet: Karısını boğarak öldürüp balkonda intihar etti

İzmir'in Buca ilçesinde 51 yaşındaki İbrahim Köçer, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı 2'si kız, 1'i erkek 3 çocuğunun annesi 45 yaşındaki eşi Nurtaç Köçer'i boğarak öldürdü.



EVİNİN BALKONUNDA İNTİHAR ETTİ

Ardından evinin balkonuna çıkan İbrahim Köçer, kendisini burada iple asarak intihar etti. Gürültüleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Daireye gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından çiftin cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay esnasında çiftin çocuklarının evde olmadığı öğrenildi.