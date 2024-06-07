İzmir'de dehşet: Karısını boğarak öldürüp balkonda intihar etti

İzmir'de 51 yaşındaki İbrahim Köçer, 3 çocuğunun annesi karısı Nurtaç Köçer'i boğarak öldürdü. Daha sonra balkona çıkan Köçer, kendisini iple asarak intihar etti.

İzmir'de dehşet: Karısını boğarak öldürüp balkonda intihar etti

'in Buca ilçesinde 51 yaşındaki İbrahim Köçer, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı 2'si kız, 1'i erkek 3 çocuğunun annesi 45 yaşındaki eşi Nurtaç Köçer'i boğarak öldürdü.

EVİNİN BALKONUNDA İNTİHAR ETTİ

Ardından evinin balkonuna çıkan İbrahim Köçer, kendisini burada iple asarak intihar etti. Gürültüleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Daireye gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından çiftin cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay esnasında çiftin çocuklarının evde olmadığı öğrenildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Malatya’da silahlı saldırı: 1 kişi öldü

Malatya’da silahlı saldırı: 1 kişi öldü

Boşandığı eşi ve sevgilisiyle yolda karşılaştı: Keser ve tornavidalı kavgada 3 kişi yaralandı

Boşandığı eşi ve sevgilisiyle yolda karşılaştı: Keser ve tornavidalı kavgada 3 kişi yaralandı

Karar Resmi Gazete'de: Devlet Denetleme Kurulu Başkanı görevden alındı

Karar Resmi Gazete'de: Devlet Denetleme Kurulu Başkanı görevden alındı

Yozgat'ta zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Yozgat'ta zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Cemal Reşit Rey'de mezuniyet töreninde dijital pano devrildi: Yaralılar var

Cemal Reşit Rey'de mezuniyet töreninde dijital pano devrildi: Yaralılar var

2024 Zilhicce ayı tarihi: Zilhicce orucu ne zaman başlayacak?

2024 Zilhicce ayı tarihi: Zilhicce orucu ne zaman başlayacak?

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...