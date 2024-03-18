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İzmir'de DEM Parti'nin Nevruz Mitingi'ne 35 gözaltı

İzmir'de, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Nevruz Mitingi" sonrası gözaltına alınanların sayısı 35'e çıktı.

İzmir'de DEM Parti'nin Nevruz Mitingi'ne 35 gözaltı
DEM Partinin Nevruz kutlamasında 75 göaltı

DEM Partinin Nevruz kutlamasında 75 göaltı

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Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Gündoğdu Meydanı'nda dün gerçekleştirilen " Mitingi" konulu açık hava toplantısında kanunsuz slogan attığı tespit edilen 28 kişi daha, terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle yakalandı.

Toplantının dağılımı sırasında kanunsuz slogan atan 7 kişiyle gözaltına alınanların sayısı 35 oldu.

Yapılan aramalarda 1 av tüfeği ve fişek, bez parçası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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