İzmir'de dublörlü arazi çetesinin milyonluk vurgunu

İzmir'in Çiğli ilçesinde dublörlü arazi çetesinin milyonluk vurgununu tapu personeli önledi.

Çiğli'de bulunan ve sahipleri yurt dışında olan biri 13 milyon, diğeri 10 milyon TL değerindeki iki ayrı araziyi sahte kimlik çıkarılarak değerinin altında satılmaya çalışıldı.

Çiğli Tapu Müdürlüğü ekibinin dikkatiyle bu kişiler yakalandı. İlk olay, geçen 14 Nisan'da yaşandı.

13 MİLYON DEĞERİNDEKİ ARAZİ 1,5 MİLYONA

Çiğli ilçesi Harmandalı Mahallesi'nde bulunan ve sahibi Almanya'da yaşayan bir kişiye ait 13 milyon TL değerindeki bir araziyi 1,5 milyon TL'ye sahte kimlik ve dublör kullanarak satmak isteyen 3 kişilik çete, kimlik ve imza işlemleri sırasında fark edildi.

Daha önce de İstanbul Tuzla'da 10 milyon liralık bir araziyi sahte belgelerle satışını fark eden Tapu Müdürü Murat Yiğit durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine tapu müdürlüğüne gelen polis ekipleri, şüphelileri yakaladı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden E.K. tutuklanırken, 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



İkinci olay ise 14 Haziran'da yaşandı. Yine Çiğli Tapu Müdürlüğü'ne gelen ve Harmandalı'da bulunan 10 milyon TL değerindeki başka bir araziyi satmaya çalışan 2 kişi bir kez daha müdürlük personelince fark edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, A.Y. ve M.A. adlı 2 şüpheli yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli de işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı.

MAL SAHİPLERİ YURT DIŞINDA



Her iki olayda da gerçek mal sahiplerinin yurt dışında oldukları ve bu arazileri satmaya kalkışan şüphelilen sahte kimlikle e-Devlet şifresi alıp internet üzerinden tapu işlemi başlattıkları öğrenildi. Araziyi satacakları kişilerle birlikte Çiğli Tapu Müdürlüğü'ne gittiklerinde ise belgelere imza atarak başvuru işlemi yaptıkları aşamada, görevli memurların kimlik ve imza kontrolleri sırasında olayın ortaya çıktığı öğrenildi.



''E-DEVLET ŞİFRESİNİ KİMSEYLE PAYLAŞMAYIN'



Konuyla ilgili açıklamada bulunan Çiğli Tapu Müdürü Murat Yiğit, "Vatandaşımız-e Devlet şifresini kimseyle paylaşmasın. Çünkü bütün girişler e-Devlet üzerinden. Ayrıca taşınmazı olan vatandaşlarımız, web tabu üzerindeki telefon numaralarını güncellesin. Çünkü en ufak bir işlemde dahi, telefonunuza mesaj geliyor. Böylelikle bu tür durumları, telefonuna gelen mesajla da haberdar olabilirsiniz" dedi.