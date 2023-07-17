İzmir'de düğün salonunda duvar yıkıldı, 1 çocuk öldü

İzmir’in Torbalı ilçesi Fevzi Paşa Caddesi'ndeki bir kır düğün tesisinde, "süs amaçlı" yapıldığı öğrenilen duvar, düğün sırasında Deniz Çelebi ve Eğmen Gürbüz adlı iki çocuğun üzerine devrildi.

İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince duvarın altında kalan çocuklardan 9 yaşındaki Deniz Çelebi’nin hayatını kaybettiği, 7 yaşındaki Eğmen Gürbüz’ün ise durumunun ağır olduğu belirlendi.

Gürbüz, ambulansa alınarak Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Deniz Çelebi’nin cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından Torbalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.