İzmir'de gemiden 268 sığınmacı çıktı

İzmir'de bir gemiyle yurtdışına geçirilmeye çalışılan 268 sığınmacı yakalandı, yasadışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.



İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçaklığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ile Sahil Güvenlik Ege Komutanlığı ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin yasadışı yollarla yurt dışına çıkarılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Narlıdere sahiline yaklaşan bir gemiyi izlemeye aldı.

Onarım bildirimiyle Sahilevleri semtindeki balıkçı barınağına yanaşan gemi, kıyıya yanaşıp sığınmacıları aldığı sırada operasyon düzenlendi.

HAVA ALMAYAN BÖLÜME SOKTULAR



Gemide yapılan aramada yakıt deposuna benzer kapalı ve hava almayan bir bölmede 46'sı kadın 59'u çocuk 268 sığınmacı tespit edildi. Sığınmacıların Türkiye'nin farklı illerinden getirilen Afganistan, Bangladeş, Suriye, Orta Afrika, Somali ve İran uyruklulardan oluştuğu belirlendi.



NEFES ALMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİLER



Gemiden çıkarılan bazı sığınmacıların nefes almakta güçlük çektikleri belirtildi.



Operasyonda yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.



OPERASYON ANI NTV'DE